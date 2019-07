ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: RABAT (MAROCCO) - 20mo anniversario della morte del Re del Marocco Hassan II e dell'inizio del regno di suo figlio Mohammed VI.



MADRID - I deputati votano la fiducia a Pedro Sanchez alla guida del governo.



ISTANBUL - Visita dell'inviato speciale Usa per la Siria e la Coalizione anti-Isis, James Jeffrey, per colloqui con le autorità turche sulla situazione in Siria e la lotta al terrorismo.



LA VALLETTA (MALTA) - Ue, visita del presidente della Commissione europea uscente Jean-Claude Juncker che incontra Joseph Muscat, primo ministro di Malta.



TUNISI - Udienza del processo a Nabil Karoui, proprietario dell'emittente televisiva privata Nessma Tv e presidente del partito Qalb Tounes, accusato di riciclaggio di denaro.



LOANO (SAVONA) - Premio Loano 2019, dedicato ala musica tradizionale italiana (fino al 26).



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).



(ANSAmed).