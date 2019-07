Tunisia: morte Essebsi, interim a presidente parlamento Ennaceur reggerà presidenza per un massimo di 90 giorni

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - L'attuale presidente del parlamento Mohamed Ennaceur, 85 anni, sarà con ogni probabilità il nuovo presidente ad interim della Tunisia. La costituzione tunisina infatti prevede all'art 84 che in caso di morte del presidente della Repubblica "la Corte costituzionale si riunisce immediatamente e informa il presidente del parlamento che assume le funzioni di presidente della Repubblica ad interim, per un periodo da 45 a un massimo di 90 giorni" per lo svolgimento di nuove elezioni. In base a questa norma, la data delle prossime presidenziali, già fissate per il prossimo 17 novembre, potrebbe essere anticipata per evitare un periodo di vuoto istituzionale.



Secondo alcuni esperti, la mancata istituzione della Corte costituzionale, pur prevista nella Costituzione del 2014, potrebbe essere in qualche modo superata con l'intervento della Istanza provvisoria per il controllo della costituzionalità delle leggi, mai andata in pensione. L'articolo 85 prevede che, in caso di vacanza definitiva, il presidente ad interim giuri di fronte al parlamento. L'articolo 86 stabilisce che il presidente ad interim nell'esercizio delle sue funzioni non ha il potere di prendere un'iniziativa di revisione della Costituzione, di indire referendum o di sciogliere il parlamento. Durante il periodo di presidenza ad interim si procede all'elezione di un nuovo presidente e nessuna mozione di sfiducia nei riguardi del governo può essere presentata. (ANSAmed)