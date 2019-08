Von der Leyen, proporrò nuovo patto sull'immigrazione Predidente eletta commissione Ue, solidarietà non è unilaterale

(ANSAmed) - ROMA, 2 AGO - "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione".



Lo ha detto la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.



"Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. E' necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale", ha affermato ancora von der Leyen (ANSAmed).