Tunisia: candidato a presidenza Saied, nessuno sarà escluso 'Costruiremo insieme la nuova Tunisia'

(ANSAmed) - TUNISI, 18 SET - Ha lanciato un messaggio di apertura e distensione il giurista tunisino Kais Saied, conservatore, che al ballottaggio per le elezioni presidenziali sfiderà il magnate in cella Nabil Karoui. Saied ha ottenuto il 18,5% delle preferenze al primo turno.



"Grazie a Dio siamo riusciti in questa sfida, grazie al lavoro di tutti, abbiamo inciso a lettere d'oro una nuova pagina nella storia della Tunisia. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla mia campagna e anche quelli che non hanno votato per me ma che hanno scelto liberamente un altro candidato. L'importante oggi è costruire per le generazioni future" ha detto in conferenza stampa il professore di diritto costituzionale Saïed. "Voglio rassicurare tutti, non ci sarà spazio per l'esclusione, costruiremo tutti insieme la nuova Tunisia che attende tutto il popolo tunisino. Le persone sanno cosa vogliono, quindi bisogna dar loro i mezzi giuridici per farlo" ha detto ancora, aggiungendo per il mondo femminile che "la donna tunisina avrà sempre un posto importante nei nostri cuori". "Non ho avuto alcun contatto con altri partiti poiché porto avanti un progetto, ed è benvenuto chiunque voglia aderirvi", ha aggiunto. Il professore ha aggiunto che finora la sua campagna si è basata su un dibattito di idee e non di programmi. "Ho ascoltato più di quanto abbia tenuto discorsi o venduto sogni, dopo di che si tratterà di applicare la legge, per passare da uno stato di diritto a una società di diritto. Conteremo come sempre sui volontari. Proponiamo un progetto e ringraziamo coloro che vi aderiscono", ha concluso Saied. (ANSAmed).