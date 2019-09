Migranti: Unhcr, stati riprendano soccorsi, stop multe a ong Lamorgese ottimista su esito vertice ministri Interno a Malta

(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - "E' necessario ripristinare un'adeguata capacità di salvataggio nel Mediterraneo. Multe, blocchi e sequestri contro le Ong devono finire": lo scrive l'Alto Commissario Onu per i Rifugiati, Filippo Grandi, in un intervento sul Financial Times, in vista del mini-summit odierno a Malta. "Abbiamo bisogno di un sistema di sbarco europeo coerente, sostegno agli Stati che accolgono le persone soccorse, un processo di asilo snello, equo ed efficiente, e un ricongiungimento familiare più rapido", spiega Grandi. I numeri del fenomeno migratorio nel Mediterraneo "sono fortemente diminuiti dal loro picco del 2015, eppure gli Stati non hanno usato questa tregua" per mettere in piedi "canali di migrazione regolari e sicuri che ridurrebbero il pericolo e alleggerirebbero la pressione sui sistemi di asilo", denuncia Grandi, affermando che il rimpatrio dei migranti in Libia, dove in migliaia sono "abusati e sfruttati", non sia una soluzione percorribile.



Ci sono "buone prospettive". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese giunta a Malta al vertice sull' immigrazione con i ministri di Francia, Germania, Malta e Finlandia (come presidente Ue di turno) nonché del commissario Avramopoulos.



"Speriamo che i lavori vadano bene", aggiunge. Il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola fa sapere che oggi si discuterà il meccanismo di redistribuzione automatica: 'una discussione importante dopo 15 mesi litigi, osserva'. I rapporti col nuovo governo italiano "stanno migliorando", dice intanto il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia. La Ocean Viking è in viaggio verso Messina, dove sbarcherà i 182 migranti soccorsi in tre diversi salvataggi davanti alla Libia. (ANSAmed)