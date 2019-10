ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 1 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza.



ISTANBUL - 1mo anniversario dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi.



AMMAN - Fiera internazionale del libro (fino al 10 ottobre).



LAMPEDUSA - Proseguono i giorni di workshop, dibattiti, visite guidate, mostre con la partecipazione di 200 studenti europei, organizzato dal comitato 'Tre ottobre', in occasione della 'Giornata della Memoria e dell'Accoglienza' (fino al 3 ottobre).



GERUSALEMME - Al via il processo contro il premier Benjamin Netanyahu accusato di corruzione.(ANSAmed).