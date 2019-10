Tunisia: via a dibattiti tv candidati a legislative 7 milioni chiamati a rinnovare domenica i propri rappresentanti

(ANSAmed) - TUNISI, 1 OTT - Sono andati in onda ieri sera, per proseguire fino a domani, i dibattiti televisivi tra i rappresentanti delle diverse liste di candidati alle elezioni legislative tunisine del 6 ottobre. Come già per le elezioni presidenziali, i tre giorni di dibattiti, trasmessi a reti unificate, dal titolo ''La strada per il Bardo'', hanno lo scopo di chiarire i programmi delle varie liste agli elettori. Sono oltre 7 milioni i tunisini chiamati domenica prossima a rinnovare i loro rappresentanti in parlamento. (ANSAmed).