Francia: Le Pen chiede revoca cittadinanza per jihadisti

(ANSAmed) - PARIGI, 17 OTT - La leader del Front National, Marine Le Pen, è tornata oggi a chiedere al governo francese di "revocare la cittadinanza per decreto amministrativo" a tutti i jihadisti francesi partiti a combattere in Siria, sul modello di un provvedimento adottato in Danimarca per le persone con doppio passaporto. Anche in Francia, come altrove, la cittadinanza può essere revocata solo alle persone con doppia cittadinanza ma non, tra questi, a coloro che sono nati francesi.



La precedente amministrazione del presidente Francois Hollande, già nel 2016, fallì nel tentativo di adottare un simile provvedimento, suscitando una lunga stagione di polemiche nel Paese. (ANSAmed).