Catalogna: Puigdemont si consegna alle autorità belghe In relazione al nuovo ordine di cattura internazionale

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità belghe. Lo riferisce La Vanguardia. In un comunicato, lo stesso Puigdemont ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont respinge l'ordine di arresto e si oppone a "ogni tentativo" di rimandarlo in Spagna. (ANSAmed).