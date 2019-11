Gaza: accordo per cessate il fuoco. Onu, 'evitata guerra'

TEL AVIV - Un accordo fra Israele e le fazioni armate palestinesi per un cessate il fuoco immediato a Gaza è stato raggiunto nella notte, grazie alla mediazione dell'Egitto. Lo ha confermato un portavoce della Jihad islamica, precisando che l'accordo è entrato in vigore stamane.



"L'occupazione (Israele, ndr) ha accettato le condizioni dettate dalla resistenza", ha affermato Mussab al-Breim, secondo quanto riferisce la radio pubblica israeliana Kan.



L'esercito israeliano ha confermato il cessate il fuoco con la Jihad islamica a Gaza che ha posto fine all'operazione 'Cintura nera' come le forze armate hanno definito lo scontro di questi giorni. L'esercito ha poi sottolineato di aver raggiunto i suoi obiettivi con "un duro colpo" alla Jihad islamica e alle sue capacità belliche. Ora - ha aggiunto il portavoce militare, citato dai media - il focus sarà rivolto al nord alle minacce degli alleati dell'Iran. "L'Egitto e l'Onu hanno lavorato duramente per prevenire che la più importante escalation dentro e fuori Gaza arrivasse ad una guerra", ha detto, commentando il cessate il fuoco, l'inviato del'Onu Nickolay Mladenov secondo cui "le prossime ore e giorni saranno critiche". "Tutti - ha aggiunto su Twitter - devono mostrare massimo controllo e fare la loro parte per impedire un bagno di sangue. Il Medio Oriente non ha bisogno di nuove guerre".