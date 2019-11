Siria: Assad, gli Stati Uniti rubano il nostro petrolio

MOSCA - Il presidente siriano Bashar al Assad, in un'intervista alla tv di Stato russa, ha accusato gli Stati Uniti di "rubare il petrolio" siriano e di essere "un Paese il cui sistema politico si basa sulle bande criminali". Lo riporta l'agenzia Interfax.



Intanto sul terreno circa 120 veicoli militari Usa hanno lasciato oggi una base nel nord-est siriano, vicino al fiume Eufrate, trasferendo uomini e mezzi verso la zona orientale, verso il confine con l'Iraq e con la Turchia. Lo riferisce il Rojava Information Center (Ric), collettivo di giornalisti e attivisti che diffonde informazioni sulla Siria nord-orientale.



Secondo il Ric, i 120 veicoli militari hanno lasciato la base di Sarrin, a nord-ovest di Raqqa. Secondo le fonti, gli Stati Uniti intendono creare un avamposto nella zona di Qahtaniya (Tirbespi), nel distretto di Qamishli, a ridosso della frontiera turca.



Nel frattempo nella città di Qamishli la Russia ha iniziato a realizzare una base di elicotteri in un aeroporto civile che, meno di un mese fa, era controllata dalle truppe americane. Lo riporta la tv Zvezdà, che appartiene al ministero della Difesa russo. Le forze armate russe hanno schierato nell'aeroporto i missili Pantsir e tre elicotteri. "Da oggi in poi - spiega il giornalista di Zvezdà - il nostro gruppo d'aviazione opererà permanentemente nell'aeroporto di Qamishli".