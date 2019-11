ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 20 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GINEVRA - Conferenza stampa del rappresentante dell'Unicef in Siria sulla situazione dei bambini nel Paese in guerra.



PARIGI - Primo processo a un agente di polizia per violenza contro "gilet gialli".



ABU DHABI - Al via l'11/a edizione della fiera di arte contemporanea Abu Dhabi Art.



ROMA - Si conclude la 25esima edizione del MedFilm Festival dedicato al cinema dell'area mediterranea.



TUNISI - Città della Cultura - 'Giornate del romanzo italiano' dirette dallo scrittore tunisino Kamel Riahi, con scrittori, traduttori ed editori italiani (anche il 22) TARANTO-BARI-BRINDISI - Forum delle Giornaliste del Mediterraneo sul tema 'Are women's rights human rights?' (fino al 23) (ANSAmed).