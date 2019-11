ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 26 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: STRASBURGO - Voto di fiducia del Parlamento europeo sulla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen.



KOSOVO - Giornata di lutto nazionale per il violento terremoto che ha colpito la vicina Albania.



TUNISI - Seminario internazionale dal titolo 'Media e rifugiati: sfide e best practices' organizzato dall'Istituto arabo per i diritti umani, insieme all'Unhcr (fino al 28) ISTANBUL - Riunione economica a livello ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (fino al 28) ROMA - Sede FAO - Evento 'Being and Well Being - Traditional healthy diets from the Mediterranean and beyond', secondo appuntamento dell'iniziativa 'Mediterranean Diet's Principles for Agenda 2030'.



(ANSAmed).