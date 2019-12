ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ALGERI - Elezioni presidenziali.



TUNISI - Tunisi, 'Il barbiere di Siviglia' della Compagnia Artemis Danza, per le Giornate teatrali di Cartagine.



BRUXELLES - Ue, la presidente Ursula von der Leyen tiene una conferenza stampa congiunta con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.



MADRID - Summit sul clima (COP25)(fino al 13).



GERUSALEMME - Termine ultimo per una formazione del governo o scioglimento del Parlamento per nuove elezioni.(ANSAmed).