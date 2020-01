ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 13 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISIA - Festa della Rivoluzione in occasione del 9/o anniversario della cacciata del presidente deposto Zine El Abidine Ben Alì.



LIONE - Apertura dell'attesissimo processo a padre Bernard Preynat, ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon, vicino a Lione, che deve rispondere di decine di accuse di violenze sessuali su bambini scout che frequentavano la parrocchia negli anni '80 e '90.



ABU DHABI - Vertice sulla sostenibilità futura (fino al 15).



