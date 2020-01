Libia: Usa a conferenza Berlino con Pompeo e O'Brien Presenza qualificata dimostra intenzione di essere protagonisti

(ANSAmed) - WASHINGTON, 15 GEN - Gli Usa hanno deciso di essere presenti alla conferenza sulla Libia prevista domenica prossima a Berlino con il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. Lo ha appreso l'ANSA da fonti vicine alla Casa Bianca. Una presenza qualificata che dimostrerebbe l'intenzione americana di essere protagonisti nella crisi libica evitando il crescente protagonismo diplomatico di Mosca.



La decisione segue la telefonata del 12 gennaio scorso in cui Donald Trump e la cancelliera Angela Merkel, grande tessitrice della conferenza di Berlino, hanno parlato della crisi libica e della sicurezza in Medio Oriente.(ANSAmed).