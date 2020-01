ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: DOHA - Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell incontra Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. (ANSAmed).