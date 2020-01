ANSAmed - Agenda settimanale dal 27 al 30 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 24 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 27 al 30 gennaio: LUNEDI' 27 GENNAIO CITTÀ VARIE - Giornata internazionale della commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, nel 75/mo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.



BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il commissario per l'allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi ricevono Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. BRUXELLES - Ue, visita di Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar.



MARTEDI' 28 GENNAIO BRUXELLES - Ue, visita del ministro degli Affari europei italiano, Vincenzo Amendola, che incontra il commissario Johannes Hahn.



BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen riceve il premier albanese Edi Rama.



WASHINGTON - Incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.



BRUXELLES - Ue, Conferenza pubblica di alto livello sulla legge sul clima con il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans.



BARCELLONA - Presentazione della nuova Seat Leon.



MERCOLEDI' 29 GENNAIO BRUXELLES - Pe, la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, incontra la commissaria all'Uguaglianza Helena Dalli a margine della cerimonia organizzata dal Parlamento europeo in occasione del 75/mo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista.



BANJA LUKA - Hotel Marriot - Fiera delle Università italiane in Bosnia Erzegovina.



GIOVEDI' 30 GENNAIO BRUXELLES - Ue, visita di Nasser Bourita, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Marocco, che incontra i commissari per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi, e per le partnership internazionali Jutta Urpilainen.



