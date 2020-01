Mo: anche Hamas stasera da Abu Mazen contro 'piano Trump' Anticipazione dell'agenzia di stampa Maan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha invitato anche "alcuni dirigenti cisgiordani di Hamas" a una seduta di emergenza convocata stasera nella Muqata di Ramallah per esaminare le ripercussioni del 'Piano Trump' per un accordo di pace fra israeliani e palestinesi. Lo anticipa su twitter il direttore dell'agenzia di stampa palestinese Maan, Nasser Laham. Ieri il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, dal Qatar, aveva fatto sapere di essere disposto a cooperare con Abu Mazen per garantire il fallimento dei progetti statunitensi. Nel frattempo a Gaza e in Cisgiordania sono state indette 'Giornate di collera' popolare contro il piano Trump. La principale, secondo i media, dovrebbe avere luogo venerdì, al termine delle preghiere nelle moschee. (ANSAmed).