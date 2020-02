ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Agricoltura Phil Hogan riceve Moulay Hafid Elalamy, ministro dell'Industria, del Commercio e delle Nuove Tecnologie del Marocco.



ROMA - IAI Library Room - Presentazione del libro 'Political Economies of the Middle East and North Africa' by Robert Springborg.



FORTEZZA (BZ) - Ue, visita del commissario per i Trasporti Adina-Ioana Valean che incontra Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e Arno Kompatscher, governatore dell'Alto Adige.



