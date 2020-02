Libia: Di Maio, missione Ue anche di terra con ok parti Comunque rispetto embargo armi necessario per dialogo effettivo

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - La missione Ue per il controllo dell'embargo sulle armi in Libia sarà "aerea, navale e terrestre se sarà autorizzata dalle parti in causa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con Sergei Lavrov a Villa Madama. "Il pattugliamento aereo e marittimo avverrà con attrezzature militari, ma la postura dell'Ue non è di guerra bensì legata all'affermazione della pace", ha aggiunto, rilevando che lo stop all'arrivo di armi aiuterà il dialogo tra le parti.



"Se vogliamo lavorare ad un cessate il fuoco duraturo, e ringrazio la Russia per ciò che ha fatto, se vogliamo fermare questa guerra, dobbiamo fermare l'ingresso di armi", ha aggiunto Di Maio. (ANSAmed).