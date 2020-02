Migranti: Grandi, su isole greche condizioni vergognose

ROMA - L'alto commissario per i rifugiati dell'Onu Filippo Grandi ha lanciato oggi un appello affinché vengano prese azioni urgenti per la situazione sempre più disperata dei rifugiati e migranti sulle isole dell'Egeo. Lo rende noto l'Unhcr. "Le condizioni sulle isole sono scioccanti e vergognose - afferma Grandi - La Grecia, con un più forte supporto europeo, deve agire ora per affrontare questa situazione insostenibile", mentre si mettono in campo misure di lungo termine". Tra le richieste presentate al governo greco, all'Unione europea e agli stati europei, l'Unhcr cita la necessità di trasferire in tempi rapidi sulla terraferma in strutture addizionali almeno 20.000 persone. Inoltre chiede un miglioramento delle condizioni dei campi nelle isole, in particolare per quel che riguarda l'accesso all'acqua, ai servizi igienici e alle cure mediche. Inoltre chiede la ricollocazione in Europa e la riunificazione con le famiglie per i minori non accompagnati e uno snellimento delle procedure di asilo in modo equo e giusto. Le condizioni nelle strutture a Lesbo, Chios, Samos, Kos e Leros sono altamente inadeguate e sono continuamente peggiorate dall'ultima visita di Grandi a novembre, afferma l'Unhcr. Gli arrivi in Europa dal Mediterraneo sono crollati rispetto alla crisi del 2015, ma quelli in Grecia sono aumentati lo scorso anno peggiorando il cronico affollamento delle isole.

Grandi ha elogiato i recenti sforzi da parte del governo greco per affrontare la situazione notando una serie di misure prioritarie annunciate questo mese. Ma ci vorrà inevitabilmente un certo periodo di tempo prima che le misure in questione vengano attuate in pieno.