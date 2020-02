Libia: finito a Ginevra secondo round colloqui 5+5 Jmc Con Unsmil per accordo di cessate il fuoco duraturo

(ANSAmed) - TUNISI, 24 FEB - Si è concluso a Ginevra il secondo round di colloqui della commissione militare congiunta libica 5+5 (Jmc), con le due parti che "hanno concordato di presentare la bozza di accordo di cessate il fuoco duraturo messa a punto alle rispettive leadership per ulteriori consultazioni". Lo si legge in una nota della Missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil), secondo cui i colloqui riprenderanno il prossimo mese.



L'Unsmil e le due parti "hanno preparato un progetto di accordo per il cessate il fuoco" che prevede di "facilitare il ritorno sicuro dei civili nelle loro aree con l'attuazione di meccanismi di monitoraggio congiunti sotto gli auspici di Unsmil e della commissione Jmc. Unsmil, si legge ancora nella nota, "ringrazia le parti per la serietà, la buona volontà e lo spirito di grande professionalità che ha caratterizzato le discussioni" e rinnova l'appello perché "rispettino pienamente la tregua, la protezione della popolazione civile, le proprietà e le infrastrutture fondamentali". Il Jmc è uno dei tre percorsi su cui sta lavorando l'Unsmil, oltre a quelli economico e politico, in conformità con la risoluzione 2510-2020 del Consiglio di sicurezza dell'Onu che invita le parti libiche a raggiungere un accordo di cessate il fuoco duraturo.(ANSAmed).