Israele: incontro Gantz-Lieberman per nuovo governo Entrambi lo hanno definito 'buono'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 MAR - Primo incontro tra il leader centrista Benny Gantz e quello nazionalista laico Avigdor Lieberman nel tentativo di formare un nuovo governo in Israele.



Incontro che entrambi hanno definito "buono". Gantz ha poi spiegato che nella riunione si è parlato delle linee guida che i due partiti condividono aggiungendo che "coopereranno con lo scopo di di costruire un governo, portare Israel fuori dalla melma in cui si trova e evitare quarte nuove elezioni".



Già ieri Gantz aveva accettato le richieste di base avanzate da Lieberman per formare un coalizione che porti al nuovo governo.(ANSAmed).