Tunisia: Festa Indipendenza, grazia per 1.856 detenuti 670 in liberà, per altri sconti di pena



precedente

successiva (ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - In occasione del 64/mo anniversario dell'Indipendenza tunisina che il Paese si appresta a festeggiare domani, il presidente della Repubblica, Kaies Saied, ha firmato un provvedimento di grazia a favore di 1.856 detenuti, dei quali 670 riguadagneranno la libertà. Per gli altri è prevista una riduzione della pena. Saied ha anche ordinato di vegliare sulla sanificazione delle strutture carcerarie al fine di limitare la diffusione del coronavirus. La grazia non riguarda i responsabili di crimini gravi come terrorismo, traffico d'armi, spaccio di stupefacenti e omicidio volontario ma a beneficiarne saranno soprattutto i detenuti per reati legati al consumo di sostanze stupefacenti.(ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati