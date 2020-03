ANSAmed - Agenda settimanale dal 29 marzo al 5 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 29 marzo al 5 aprile: LUNEDI' 30 MARZO Nessun evento da segnalare MARTEDI' 31 MARZO Nessun evento da segnalare MERCOLEDI' 1 APRILE BRUXELLES - Ore 11. NATO, conferenza stampa del segretario generale Jens Stoltenberg prima di una videoconferenza dei ministri degli Esteri.



GINEVRA - Ore 14. Oms, conferenza stampa sul coronavirus.



CITTÀ DEL VATICANO - Santa Sede, udienza generale del Papa a porte chiuse e in diretta video.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza tra il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans e Fatih Barol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia.



GIOVEDI' 2 APRILE ALGERI - 1/mo anniversario delle dimissioni di Abdelaziz Bouteflika.



BRUXELLES - Nato, incontro in videoconferenza dei ministri degli Esteri.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza tra il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans e Bertrand Piccard, iniziatore di Solar Impulse.



VENERDI' 3 APRILE Nessun evento da segnalare SABATO 4 APRILE TRIPOLI - Primo anniversario del lancio dell'offensiva del maresciallo Khalifa Haftar su Tripoli.



DOMENICA 5 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).