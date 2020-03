Coronavirus: Netanyahu in quarantena volontaria In attesa esami epidemiologici su collaboratrice positiva

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu è entrato in quarantena volontaria in attesa degli esami epidemiologici su una sua collaboratrice risultata positiva all'infezione da coronavirus. Lo ha annunciato l'ufficio del premier spiegando che gli esami sulla sua collaboratrice servono a ricostruire gli spostamenti e i contatti con Netanyahu. La fine della quarantena sarà stabilita dal ministero della sanità e dal medico personale dello stesso premier.



L'allarme è scattato dopo che oggi è emerso che la consigliera del premier per le questioni degli ebrei ortodossi, Rivka Paloch, è risultata positiva al test del coronavirus. Era stata contagiata a sua volta dal marito, secondo i media. A quanto risulta giovedì Paloch era alla Knesset (parlamento) dove ha incontrato un certo numero di ministri e di deputati. Adesso vengono esaminate le telecamere di sorveglianza per stabilire con certezza se abbia avuto contatti ravvicinati con Netanyahu.



Questi, secondo anticipazioni raccolte dalla televisione Canale 12, sembra incline adesso a sottoporsi comunque ad un test di coronavirus, il secondo nelle ultime due settimane.(ANSAmed).