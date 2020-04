Sanchez, raggiunto il picco in Spagna, presto fase 2

ROMA - La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia da coronavirus e comincerà presto il processo di allentamento dell'attuale lockdown. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. "Abbiamo raggiunto il picco e adesso comincia la de-escalation", ha affermato Sanchez in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità sarà "graduale" e in linea con la gravità della situazione.



In Spagna si registra oggi un calo nel numero delle vittime a causa del coronavirus, con 683 morti in 24 ore, 74 meno di ieri, che portano il bilancio totale a quota 15.238. Lo riferiscono le autorità sanitarie spagnole citate dalla Efe.



Il numero dei nuovi contagi registrati è di 5.756, che portano a 152.446 il totale dei casi positivi al Covid-19. Sono inoltre 4.044 le persone guarite, l'8,42% in più, per un totale di 52.065, stando agli ultimi dati del ministero spagnolo della Salute citati dalla Efe.