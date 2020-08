Libia: Tripoli, Guerini e Sarraj per soluzione 'politica' Premier e ministro, importante ora un cessate il fuoco

(ANSAmed) - IL CAIRO, 5 AGO - Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il premier libico Fayez al-Sarraj "hanno sottolineato l'importanza di un ritorno alla via della politica conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e ai risultati della conferenza di Berlino" al fine di risolvere la crisi in Libia.



Lo riferisce un post pubblicato su Facebook dall'Ufficio stampa del governo di Tripoli. Il ministro e il capo del Consiglio presidenziale libico hanno sottolineato l'importanza anche di "pervenire a un accordo permanente di cessate il fuoco", viene aggiunto.



Nell'incontro a Tripoli con Guerini, il premier libico "ha affermato che qualsiasi cessate il fuoco deve assicurare che gli aggressori", ossia le milizie del generale Khalifa Haftar, "non restino in alcuna posizione che permetta loro di lanciare una nuova aggressione".



Durante il colloquio tra Guerini e Sarraj, è emersa la reciproca volontà di rafforzare la collaborazione bilaterale, attraverso l'incremento delle attività di cooperazione nel settore della Difesa, per un "salto di qualità" nelle relazioni.



Nei colloqui, "è stata confermata la collaborazione per l'attività di bonifica e sminamento richiesto all'Italia. Si è inoltre definita un'espansione della collaborazione nel settore della medicina e della sanità militare nella nuova collocazione dell'ospedale di Misurata - che verrà spostato in un'area più funzionale - e la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero congiunto Italo-libico a Tripoli. Previsto anche un nuovo piano di attività di addestramento per cadetti, ufficiali e sottufficiali libici in Italia e in Libia a partire dal nuovo anno accademico". (ANSAmed).