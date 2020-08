Telefonata Di Maio-Cavusoglu su trivellazioni Mediterraneo Discussa anche la crisi libica e le relazioni Ankara-Ue

(ANSAmed) - ISTANBUL, 5 AGO - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Al centro del colloquio, riferiscono fonti diplomatiche di Ankara, ci sono state la crisi in Libia e le recenti tensioni sulle esplorazioni energetiche turche nel Mediterraneo orientale, in aree contese in particolare con la Grecia e Cipro, dopo le nuove tensioni a fine luglio al largo dell'isola ellenica di Kastellorizo, nell'Egeo sudorientale.



I ministri, aggiungono le fonti, hanno anche discusso dello stato delle relazioni tra Turchia e Unione europea. Dall'inizio dell'anno, Di Maio si è recato due volte in Turchia e ha avuto diversi scambi con il collega di Ankara. (ANSAmed).