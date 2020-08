Migranti: dalla Tunisia nuovi mezzi anti partenze Fonti, 'dopo il pressing di Di Maio, navi e squadre di ricerca'

(ANSAmed) - ROMA, 06 AGO - La Tunisia mette a disposizione nuovi mezzi per contrastare le partenze irregolari dei migranti, dopo il pressing in tal senso esercitato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo si apprende da fonti della Farnesina.



In una nota del governo tunisino si spiega che la direzione generale delle dogane ha messo a disposizione unità marittime, dispositivi di rilevamento e squadre di ricerca nei punti di attraversamento marittimo. Il governo tunisino sottolinea che "le unità marittime delle dogane, posizionate lungo tutta la zona costiera, sono dotate di pattugliatori e motovedette attrezzati con dispositivi di rilevamento, di localizzazione e di comunicazione, che consentono di intervenire efficacemente in mare, di controllare le navigazioni commerciali, turistiche e di pesca nonché di contrastare le varie forme di criminalità organizzata. Ed assicurano interventi marittimi in pieno coordinamento con la Marina Militare e la Guardia Costiera".



Inoltre, si aggiunge, la "Direzione Generale delle Dogane opera nel contrasto delle operazioni di attraversamento clandestino delle frontiere, a partire dai porti, tramite i dispositivi di rilevazione, che hanno consentito di arrestare 404 persone dentro container e rimorchi". (ANSAmed).