Migranti: Berlino,importante risposta Ue sfida Mediterraneo

(ANSAmed) - BERLINO, 10 AGO - "È molto importante che alla sfida posta dai flussi migratori nel Mediterraneo sia data una risposta europea e non nazionale". Lo ha ribadito il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla drammaticità della situazione nel campo di accoglienza di Moria a Lesbo, in Grecia, nel corso della conferenza stampa di governo a Berlino.



Il portavoce ha sottolineato anche che Berlino sostiene la Commissione europea che ha annunciato una nuova proposta per settembre. "Fra il 2019 e il 2010 la Germania è sempre stata la prima a muoversi" per accogliere profughi, e "proprio questa prontezza ha dimostrato il volto umano" della politica del governo tedesco, ha aggiunto. Il portavoce del ministero dell'Interno ha aggiunto come sia importante il sostegno alla Grecia per "migliorare la situazione generale dell'accoglienza" in quel Paese. (ANSAmed).