ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 23 SET - Questi i principali eventi di interesse previsti per oggi nell'area euro-mediterranea: BRUXELLES - La Commissione Europea presenta il suo nuovo Patto su migrazione e asilo.



PODGORICA (MONTENEGRO) - Prima sessione parlamentare dopo le elezioni.



ALGERI - Verdetto al processo dei tre fratelli Kouninef, ritenuti vicino a Saïd Bouteflika, processato per casi di corruzione.



BELGRADO - Prosegue la missione della delegazione Usa con il responsabile della International Finance and Development Corporation (Dfc) Adam Boehler e l'inviato speciale americano per il Kosovo Richard Grenell. (ANSAmed).