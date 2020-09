Kosovo: premier,dialogo si concluda con mutuo riconoscimento Incontro con gli ambasciatori dei Paesi Ue a Pristina

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 SET - Il premier kosovaro Avdullah Hoti ha ribadito che il dialogo fra Pristina e Belgrado dovrà concludersi con il reciproco riconoscimento, e con un accordo finale complessivo giuridicamente vincolante. Hoti, riferiscono i media serbi, ha ripetuto tale sua posizione in un incontro oggi in videoconferenza con gli ambasciatori dei Paesi Ue a Pristina, che ha informato sull'andamento del negoziato facilitato dall'Unione europea.



Nell'incontro il premier ha al tempo stesso sollecitato Bruxelles a dare luce verde alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, condizione fondamentale per lo sviluppo dell'economia e della società del Kosovo. I kosovari sono gli unici cittadini dei Balcani ad avere ancora bisogno del visto per recarsi nei Paesi della Ue. (ANSAmed).