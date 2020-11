Covid: Francia verso rinvio regionali da marzo a giugno 2021 Castex ha annunciato proposta in parlamento nuovo calendario

(ANSAmed) - ROMA, 13 NOV - Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato oggi che proporrà nei prossimi giorni al Parlamento "un nuovo calendario elettorale", che prevederà fra l'altro la tenuta delle elezioni regionali, inizialmente previste per marzo 2021, nel mese di giugno.



La proposta di Castex, dettata dall'emergenza sanitaria, segue le raccomandazioni dell'ex presidente del Consiglio costituzionale, che nel suo rapporto commissionato dal governo spiega che il rinvio a giugno sarebbe "un'opzione ragionevole" per motivi sanitari, giuridici e politici. Secondo Debré, "il problema non è il voto in sé, ma la campagna elettorale", complicata dal lockdown e dalle misure di distanziamento imposte dalla lotta contro il virus. (ANSAmed).