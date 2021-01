Turchia, Grecia continua a respingere migranti in Egeo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 GEN - La Turchia torna ad accusare la Grecia di respingimenti illegali di barconi migranti in difficoltà nel mar Egeo. "La Grecia spinge verso la morte persone innocenti. E l'Europa resta a guardare...", ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu, condividendo un video in cui un gommone con diverse persone a bordo appare in balia delle onde, mentre un mezzo della guardia costiera ellenica poco distante interviene per respingerlo, finché i migranti vengono soccorsi dalla guardia costiera di Ankara. "Condanniamo Frontex e il Parlamento europeo, che non denunciano questo comportamento disumano che avviene ogni giorno", aggiunge Soylu. (ANSAmed).