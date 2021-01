Di Maio in Arabia Saudita ha incontrato bin Salman Appena conclusa la visita di due giorni nella regione

(ANSAmed) - ROMA, 11 GEN - Si è appena conclusa una visita ufficiale del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio di due giorni in Giordania e in Arabia Saudita. In Giordania il Ministro ha incontrato il Primo Ministro Al Khasawneh, il suo omologo Ayman Safadi, il Ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e la Ministra del Commercio, degli Investimenti e dei Rifornimenti, Maha Al Ali. La visita ha permesso di rafforzare la cooperazione bilaterale con un attore strategico per la stabilizzazione della regione e di promuovere le relazioni economico-commerciali tra Italia e Giordania, che hanno un forte potenziale inespresso.



In Arabia Saudita Di Maio ha incontrato il Principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud con il quale ha discusso di cooperazione bilaterale con un particolare focus sul rafforzamento delle relazioni economico-commerciali tra Italia e Arabia Saudita. Il Ministro aveva poco prima incontrato il Ministro degli Affari Esteri, Principe Faisal bin Farhan Al Saud. Al centro dei colloqui, oltre ai rapporti bilaterali ed ai temi regionali, la Presidenza italiana del G20 e la strategia di contrasto al Covid-19. A conclusione dell'incontro Di Maio ha firmato con il suo omologo Faisal bin Farhan Al Saud un Memorandum of Understanding per l'avvio del dialogo strategico bilaterale Italia-Arabia Saudita.(ANSAmed).