Libia:Onu, Williams dialoga in chat con 1000 libici Il 76% favorevoli a elezioni il 24 dicembre 2021

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GEN - Dopo la riunione di quattro giorni del Comitato consultivo del Forum del Dialogo politico libico a Ginevra, la rappresentante speciale, facente funzione del Segretario generale per la Libia, Stephanie Williams, ha partecipato ad una chat basata sull'intelligenza artificiale per un dialogo digitale con 1.000 cittadini libici, la maggior parte dei quali di tutte le regioni del Paese, altri residenti all'estero. Lo rende noto la missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil) sul proprio sito precisando che "Williams ha accolto con favore l'elevato livello di coinvolgimento e interazione da parte dei partecipanti nel rispondere alle domande sulla situazione politica, di sicurezza ed economica nel Paese".



"Oltre il 70% dei partecipanti ha convenuto che i risultati della riunione del comitato consultivo sono stati positivi e speravano che avrebbero portato a una soluzione duratura.



Tuttavia, hanno temuto l'ostruzione da quello che hanno descritto come il partito dello "status quo". Il 76% dei partecipanti alla chat si è detto favorevole allo svolgimento delle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021 e la maggioranza ha chiesto la fine del periodo transitorio che perdura ormai da anni. Secondo il 69% di coloro che si sono uniti alla conversazione digitale, "è necessaria un'autorità esecutiva ad interim unificata nel periodo che precede le elezioni".



Tutti i partecipanti hanno espresso inoltre il loro sostegno all'accordo di cessate il fuoco firmato il 23 ottobre 2020 e la maggioranza di essi ha chiesto la partenza dalla Libia di mercenari e combattenti stranieri. I partecipanti alla chat hanno anche chiesto un ruolo più forte delle Nazioni Unite nel porre fine alle interferenze straniere nel Paese, e per la continuazione del dialogo facilitato dall'Onu, con la preoccupazione espressa da molti che "altrimenti la guerra scoppierà di nuovo", si legge nella nota. L'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità è stata una delle principali preoccupazioni dei partecipanti, il 46% dei quali ha affermato che la situazione economica ha continuato a deteriorarsi rispetto all'anno precedente. I partecipanti hanno elogiato l'unificazione del tasso di cambio ma hanno chiesto maggiori sforzi per migliorare la situazione economica. Williams ha espresso il suo più profondo apprezzamento per le raccomandazioni che ha ricevuto, si è impegnata a prenderle in considerazione e ad usarle per informare tutti i percorsi di dialogo facilitato dalle Nazioni Unite, conclude la nota.



