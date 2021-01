Tunisia:Ong Ftdes sostiene proteste sociali a difesa diritti Condanna per 'il sospetto silenzio del governo'

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GEN - In relazione ai disordini delle ultime notti in varie città del Paese, l'ong "Forum tunisino per i diritti economici e sociali" (Ftdes) rinnova in una nota il suo sostegno a tutte le proteste sociali in difesa dei diritti, della dignità e dell'uguaglianza davanti alla legge, invitando chi protesta a continuare la lotta nel rispetto della proprietà pubblica e privata, confermando il suo obiettivo finale di cambiamento reale e rottura con politiche economiche e sociali fallite.



L'Ong "addossa la responsabilità alle élite politiche che hanno gestito il potere, colluso e tollerato la corruzione e hanno sancito l'economia di rendita, la politica dell'impunità, la disuguaglianza dei diritti davanti alla legge". Il Forum "condanna inoltre il sospetto silenzio del governo e la sua sufficienza nella gestione della sicurezza di queste proteste, che conferma la sua debolezza nella gestione delle crisi e l'assenza di qualsiasi visione. (ANSA).