Migranti: Johansson, situazione a isole Canarie è gravissima

BRUXELLES - "La situazione nelle isole Canarie è gravissima, l'anno scorso c'è stato un incremento del mille per cento degli ingressi illegali, ecco perché la Commissione europea ha fornito ulteriori finanziamenti tramite le nostre agenzie e anche tramite Frontex che è presente alle Canarie, per sostenere le autorità spagnole". Lo ha detto la commissaria europea Ylva Johansson intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla situazione umanitaria dei migranti e rifugiati ai confini esterni della Ue.



"E' anche importante considerare e trattare la questione delle rotte - ha aggiunto -, questa è una tra le più pericolose rotte verso l'Europa. Non sappiamo quanto siano le vittime", ma "dobbiamo collaborare con i nostri partner esterni per proteggere le vite umane e contrastare i trafficanti".



"Non tutti quelli che vogliono venire nella Ue hanno il diritto di rimanerci. Noi accogliamo quelli che hanno diritto alla protezione internazionale, all'asilo, ma voglio dire una cosa senza giri di parole: parliamo di esseri umani, parliamo di persone", ha sottolineato Johansson. "Tutti gli esseri umani hanno diritti e dignità, anche se non hanno il diritto di rimanere nella Ue, hanno" però "il diritto di essere trattati conformemente ai loro diritti e alla dignità umana, questo è un obbligo che abbiamo come esseri umani", ha aggiunto.