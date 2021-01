Turchia: Pe, rilasciare Demirtas e rispettare diritti umani Ankara tenga conto delle sentenze Corte europea diritti uomo

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 GEN - Il Parlamento europeo ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Selahattin Demirtaş, politico dell'opposizione turca e che cadano tutte le azioni penali politicamente motivate contro Demirtaş e altri membri del partito di opposizione Hdp.



Adottando una risoluzione con 590 voti favorevoli, 16 contrari e 75 astensioni, l'Eurocamera ha espresso grande preoccupazione per la continua battuta d'arresto della Turchia per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e il disprezzo mostrato dalla magistratura e dalle autorità turche per le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il testo invita le autorità turche a porre fine alle molestie giudiziarie nei confronti di difensori dei diritti umani, accademici, giornalisti, leader religiosi, avvocati e persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali.



Al fine di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni Ue-Turchia, come auspicato dal presidente Erdogan e altri alti funzionari governativi il 9 gennaio 2021, gli eurodeputati ritengono che il rispetto e l'applicazione delle sentenze della Cedu rappresenterebbe un passo importante che renderebbe queste dichiarazioni più credibili.(ANSAmed).