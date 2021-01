Siria: a Ginevra quinto round colloqui governo e opposizioni

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 GEN - E' cominciato nelle ultime ore a Ginevra il 5/o round di colloqui inter-siriani mediati dall'Onu per la revisione della costituzione nell'ambito degli sforzi diplomatici internazionale per avvicinare le posizioni del governo centrale di Damasco e quelle delle opposizioni in esilio.



Media siriani e panarabi citano fonti delle due delegazioni presenti in Svizzera secondo cui le parti hanno scarsa fiducia nell'efficacia dei colloqui mediati dall'inviato speciale dell'Onu per la Siria Geir Pedersen.



E questo, affermano le fonti siriane, a causa delle pressioni politiche dei rispettivi alleati stranieri delle parti siriane impegnate da 10 anni in un conflitto intestino e regionale costato la vita a circa mezzo milione di morti e che ha spinto circa 10 milioni di persone ad abbandonare le loro case.



Tra aprile e maggio sono inoltre previste le elezioni presidenziali in Siria. Analisti locali affermano che il presidente Bashar al Assad, in carica da 21 anni, sarà rinnovato capo dello Stato per un mandato di altri sette anni, fino al 2028. (ANSAmed). (ANSA).