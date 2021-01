Kosovo:Tribunale Aja,no a scarcerazione Thaci e altri ex Uck 'Pericolo di fuga, ostruzione giustizia, pressioni su testimoni'

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 GEN - Il Tribunale speciale dell'Aja per i crimini dell'Uck ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Hashim Thaci, il presidente dimissionario del Kosovo arrestato all'inizio dello scorso novembre con l'accusa di crimini di guerra compiuti quando era tra i leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck).



Analogo rifiuto, riferiscono i media serbi, è stato opposto dal Tribunale alla richiesta di rilascio degli altri ex leader Uck che sono detenuti all'Aja con Thaci - Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. La motivazione data dai giudici è il pericolo di fuga, ostruzione al procedimento giudiziario, influenza sui testimoni e reiterazione dei reati.



L'Uck è la guerriglia indipendentista albanese che combattè in Kosovo contro le forze serbe nel conflitto armato del 1998-1999.(ANSAmed).