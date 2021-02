Libano: proteste in solidarietà manifestanti di Tripoli

BEIRUT - Sono state indette anche per oggi a Beirut proteste popolari dopo che le autorità giudiziarie militari libanesi hanno avviato un processo per "atti legati al terrorismo" contro oltre 30 manifestanti arrestati a fine gennaio durante violente proteste contro il carovita e la corruzione a Tripoli, porto nel nord del paese.

Intanto secondo fonti giudiziarie, citate stamani dai media di Beirut, un minore che risulta tra gli arrestati, potrebbe essere rilasciato oggi. Già ieri e nei giorni scorsi decine di manifestanti si erano riuniti davanti al Tribunale militare di Beirut per denunciare il procedimento giudiziario contro i manifestanti di Tripoli.

Fermati da un cordone di agenti in tenuta anti-sommossa e da un recinto di filo-spinato eretto nei pressi del Museo Nazionale e del Rettorato dell'Università libanese, i manifestanti avevano ieri alzato striscioni criticando la magistratura e la classe dirigente del Libano. Ayman Raad, uno degli avvocati dei 35 imputati, ha definito l'accusa del Tribunale militare come "strumentalizzata per scopi politici".