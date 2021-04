ANSAmed - Agenda settimanale dal 19 al 25 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 19 al 25 aprile: LUNEDI' 19 APRILE LISBONA - Riaprono ristoranti, luoghi culturali, scuole superiori, università.



BRUXELLES - Al via la conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata dall'operazione Eunavfor Med Irini.



BRUXELLES - Conferenza sul futuro dell'Europa: lancio della piattaforma dei cittadini.



BRUXELLES - Consiglio Affari Esteri Ue (videoconferenza).



MARTEDI' 20 APRILE L'AIA - Gli Stati membri dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche si incontrano per un possibile voto sulle sanzioni contro la Siria.



BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Affari europei (videoconferenza).



MERCOLEDI' 21 APRILE BRUXELLES - La Commissione europea presenta un progetto di regolamento sull'intelligenza artificiale.



GIOVEDI' 22 APRILE GIORNATA DELLA TERRA ALGERI - Scadenza per la presentazione delle candidature alle elezioni parlamentari.



BRUXELLES - Riunione dei ministri dell'Energia (videoconferenza).



ALGERI - Verdetto nel processo all'islamologo Said Djabelkhir, accusato di "offendere i precetti dell'Islam".



VENERDI' 23 APRILE BRUXELLES - Videoconferenza informale dei ministri dell'Ambiente dell'Ue.



SABATO 24 APRILE ISTANBUL - La Turchia ospiterà i colloqui di pace in Afghanistan.



DOMENICA 25 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed) (ANSA).