Migranti: Grandi (Unhcr),grazie Italia per asilo in pandemia 'Nonostante emergenza, mantenuto approccio umano e responsabile'

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - "Ringrazio il governo e le istituzioni italiane perché nonostante la crisi sanitaria globale che ha colpito l'Italia molto duramente , nonostante una pressione migratoria accresciuta negli ultimi tempi ai confini marittimi e terrestri dell'Italia, l'accesso al territorio italiano per i richiedenti asilo è stato mantenuto, l'accoglienza malgrado i limiti e le difficoltà che che tutti conosciamo, ha continuato a essere caratterizzata da un approccio molto umano e molto responsabile". Lo ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in una conferenza stampa virtuale in occasione della sua visita in Italia.



"Ringrazio il Presidente Mattarella, il presidente Draghi, i ministri e le autorità per essere stato ricevuto con grande cordialità. Traggo dagli incontri delle ultime 48 ore un senso molto forte e concreto dell'eccellente collaborazione che esiste tra Unhcr e governo italiano", ha dichiarato. "Ringrazio anche il ministero degli Esteri, il quale nonostante la pressione economica dovuta alla accresciuta spesa pubblica in relazione alla pandemia ha continuato a mantenere il suo impegno di appoggio finanziario all'alto commissariato. Il ministro Di Maio mi ha assicurato che le recenti diminuzioni di questi aiuti saranno superate in futuro", ha sottolineato. (ANSAmed).