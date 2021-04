Erdogan, continueremo lotta a menzogna genocidio armeno

ISTANBUL - "La Turchia continuerà a difendere la verità contro le menzogne sul cosiddetto 'genocidio armeno' e contro coloro che stanno sostenendo questa calunnia sulla base di calcoli politici". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una dichiarazione al termine di una riunione con i suoi consiglieri, in vista dell'atteso riconoscimento dell'eccidio della Prima guerra mondiale come un "genocidio" da parte di Joe Biden, nel 106mo anniversario di sabato. Biden sarà il primo presidente Usa a farlo.