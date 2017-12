Granada candidata europea per sviluppo energia fusione

MADRID - La città spagnola di Granada, in Andalusia, è stata prescelta come candidata europea per ospitare l'Ifmif-Dones, l'Internacional Fusion Materials Irradiation Facility, nella sua prima fase di Demo-Oriented Neutron Source, un'installazione chiave per lo sviluppo dei futuri reattori di fusione. Lo si apprende da fonti della Ue citate da media iberici.



L'Ifmif studierà, mediante irradiazione con neutroni, i materiali necessari per la realizzazione del futuro reattore di fusione sperimentale, in costruzione a Cadarache, in Francia, la cui entrata in funzione è prevista per il 2020.



Granada è stata selezionata rispetto all'altra candidata europea, la città croata di Moslavacka Gora Hill, per competere con il Giappone nell'aggiudicazione definitiva della sede dell'acceleratore di particelle, previsto dal progetto mondiale Ifmif, sviluppato fra l'Unione europea e il Giappone.



Il progetto, che prevede un investimento a lungo termine di 1 miliardo di euro, punta allo sviluppo della fusione nucleare come energia del futuro.