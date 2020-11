Notte europea ricercatori, in Tunisia va online 'Green Night'

TUNISI - L'edizione 2020 della Notte dei ricercatori in Tunisia vedrà protagonista il prossimo 27 novembre l'iniziativa "Green Night", organizzata online, a causa dell'emergenza coronavirus. Il progetto è stato selezionato nell'ambito della "Notte europea dei ricercatori', un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. Lo rende noto la pagina di Horizon 2020 Tunisia, precisando che il processo di scelta è stato molto selettivo.



L'organizzazione dell'evento è stata coordinata dal ministero tunisino dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica - Unità di gestione del programma europeo R&I Horizon 2020, con i partner associati, vale a dire l'Agenzia nazionale per la promozione della ricerca scientifica (Anpr), l'associazione Research in Action (React), l'Associazione per la ricerca scientifica e l'innovazione nell'informatica, l'Associazione Jeunes Sciences e Associazione di ricerca scientifica e innovazione in informatica (Arsii), la Città delle Scienze di Tunisi (Cst), il Palazzo delle scienze di Monastir (Psm) e il Villaggio delle Scienze di Tataouine (Vst).



Green Night assumerà il formato di una visita virtuale strutturata intorno a 6 "deal", sotto forma di aree tematiche, ovvero: Spazio e Terra, Ecologia e benessere; Robotica e digitale; Arte e cultura; Padiglione "EU Corner", riservato ai progetti "Success Stories" di Horizon 2020 Tunisia; Padiglione "Covid Corner", riservato ai progetti nati nell'ambito della lotta al Covid-19. A tal fine è stata realizzata una app e una piattaforma digitale per contenere tutti i pre-eventi della Green Night che verranno lanciati per target di riferimento specifico: Green Night Challenge, E-caravane, Scientific mediation E-training, e-Meetings for Science Popularization.



La Tunisia gode dello status di "partner associato" del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 da dicembre 2015. È il più grande programma dell'Ue per la ricerca e l'innovazione del valore di 80 miliardi di dollari.