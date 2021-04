Giornata scienza: le iniziative dell'ambasciata in Israele Benedetti, incontro tra eccellenze due Paesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - Per celebrare la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo - al via ieri, anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci - l'Ambasciata d'Italia in Israele ha organizzato anche quest'anno un programma di iniziative con il coinvolgimento della comunità accademica e scientifica italiana in Israele.



Queste iniziative - ha spiegato l'ambasciata - sono "l'occasione per continuare a valorizzare l'eccellente livello di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e industriale soprattutto nei settori ad alta tecnologia fra Italia e Israele". "Un partenariato solido e articolato, che - ha continuato - si fonda sull'Accordo di cooperazione in questo specifico settore, in vigore dal 2002, che negli anni ha consentito di realizzare preziose collaborazioni, iniziative e progetti che spaziano in tutti i settori di reciproco interesse, dalla chimica dei nuovi materiali alla fisica dei sistemi complessi, dalla farmacologia alle scienze mediche, per arrivare fino all'agricoltura di precisione". L'ambasciata ha poi ricordato che dal 2020 "grazie al programma 'Accelerate in Israel', le Start-up italiane hanno la possibilità di sviluppare i loro piani industriali per un periodo di tre mesi presso acceleratori israeliani, sfruttando al massimo l'ecosistema di innovazione israeliano, uno dei più avanzati e dinamici al mondo".



Tra le iniziative c'e' un incontro nella Residenza dell'Ambasciatore con gli accademici, gli scienziati e i ricercatori italiani che lavorano in istituzioni israeliane, "finalizzato a rafforzare i contatti con questa influente comunità". Nell'ambito della collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'omologa agenzia israeliana, si terrà poi un webinar dal titolo 'Space factories. Emerging applications on space stations and satellites' sulle nuove opportunità offerte dallo sfruttamento dell'ambiente spaziale per applicazioni e produzioni industriali. Inoltre, altri due eventi online affronteranno sia il tema degli ecosistemi mediterranei esposti a forti rischi sia quello del suolo nella particolare condizione del bacino mediterraneo, esposto a erosione, perdita di fertilità e inaridimento. Saranno infine diffusi attraverso i canali social dell'ambasciata i contenuti digitali predisposti dal Ministero sulle realtà scientifiche italiane.



"Il dinamismo dei contatti tra le eccellenze accademiche e scientifiche italiane e israeliane - ha sottolineato l'ambasciatore Gianluigi Benedetti - rappresenta la punta di diamante nelle relazioni bilaterali ed è il risultato di una diplomazia scientifica ultra-decennale che ha consentito di creare un fortissimo partenariato scientifico e tecnologico sia a livello accademico sia industriale. Questo partenariato strategico ha di recente favorito l'arrivo in Israele di importanti grandi imprese italiane e da ultimo anche una crescente presenza di Start-up". "Questa ricca collaborazione - ha aggiunto l'Ambasciatore Benedetti - ha permesso anche durante la pandemia COVID-19 di individuare aree di ricerca di interesse comune e di avviare alcune promettenti collaborazioni tra istituzioni di primissimo livello dei due Paesi".(ANSAmed).



